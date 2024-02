Schock-Nachricht bei Blackrock TCP Capital!

Die Aktie von Blackrock Tcp Capital wird aufgrund verschiedener Kennzahlen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kapitalmärkte" eine Unterbewertung von 91 Prozent signalisiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Dividendenrendite beträgt 12,16 Prozent und liegt damit 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik von Blackrock Tcp Capital.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 93,62, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 71 und weist ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Blackrock Tcp Capital um 151533 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Mittelwertrendite der "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Basierend auf diesen Kennzahlen erhält die Aktie von Blackrock Tcp Capital gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf eine uneinheitliche Entwicklung hinweist.