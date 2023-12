Schock-Nachricht bei Bird Global Registered (A)!

Die Diskussionen über Bird Global in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Meinungen und Stimmungen zu dem Titel. In den letzten zwei Wochen haben sich deutlich mehr positive Meinungen angesammelt. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Informationen bewertet unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut". Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Bird Global in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Technische Analyse: Die durchschnittlichen Schlusskurse der Bird Global-Aktie in den letzten 200 Handelstagen belaufen sich auf 2 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,421 USD, was einer Abweichung von -78,95 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,47 USD liegt mit einer Abweichung von -10,43 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Bird Global-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI, ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI von 69,62 wird die Bird Global-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 58,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Bird Global-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Bird Global eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was auf eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung hindeutet.

Basierend auf diesen Analysen erhält Bird Global insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.