Schock-Nachricht bei Beijing Environment!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Beijing Environment zeigt sich eine übliche Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was die Gesamteinschätzung der Aktie als neutral bestätigt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Beijing Environment mit 0,44 HKD aktuell um +12,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine positive Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei +12,82 Prozent liegt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Environment bei 1 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" ist dies eine Unterbewertung, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bezüglich der Dividende weist Beijing Environment eine Rendite von 0 Prozent auf, was 12,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.