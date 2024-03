Schock-Nachricht bei Beacon Roofing Supply!

Der Aktienkurs von Beacon Roofing Supply hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite jedoch um 172,03 Prozent unter dem Durchschnitt von 212,74 Prozent. Auch im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die mittlere jährliche Rendite von Wertpapieren bei 350,64 Prozent, was bedeutet, dass Beacon Roofing Supply derzeit um 309,92 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gegenüber Beacon Roofing Supply eingestellt waren. Es gab neun positive Tage, zwei negative Tage und an drei Tagen keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 167,37. Dies bedeutet, dass die Börse 167,37 Euro für jeden Euro Gewinn von Beacon Roofing Supply zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung um 399 Prozent, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 17,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Beacon Roofing Supply eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.