Schock-Nachricht bei Bayer PK!

Der Aktienkurs von Bayer hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -10,73 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -42,61 Prozent für Bayer bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,16 Prozent im letzten Jahr, wobei Bayer 42,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Bayer beträgt aktuell bezogen auf das Kursniveau 7,36 Prozent, was 3,12 Prozent über dem Mittelwert (4,24) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

In technischer Hinsicht weicht der aktuelle Kurs von Bayer von 28,93 EUR um -8,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, ab. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -32,97 Prozent beläuft. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Bayer beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 32,56 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Bayer für diesen Punkt unserer Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet.