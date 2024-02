Schock-Nachricht bei Banco Bradesco!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bradesco SA Vz":

Die Aktie der Banco Bradesco wurde von Analysten insgesamt positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine Einstufung von 1 Mal "Gut" und 0 Mal "Neutral" und "Schlecht". Diese Bewertungen deuten auf eine langfristig positive Entwicklung der Aktie hin. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Banco Bradesco, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,11 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Analysten für die Aktie der Banco Bradesco.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Aktie der Banco Bradesco. Anleger diskutierten an acht Tagen hauptsächlich positive Themen und an fünf Tagen überwogen negative Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Banco Bradesco-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,17 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,82 USD liegt, was einem Unterschied von -11,04 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,21 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,15 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben einen Einfluss auf die Stimmung und können neue Einschätzungen für Aktien generieren. In Bezug auf Banco Bradesco wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was auf eine positive langfristige Entwicklung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv. Dadurch ergibt sich insgesamt ein positives Stimmungsbild für die Aktie der Banco Bradesco.