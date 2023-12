Schock-Nachricht bei Badger Meter!

Die Anlegerstimmung gegenüber Badger Meter war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es 11 positive und ein negatives Stimmungsbild, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der vergangenen Tage wurden größtenteils positiv aufgenommen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Badger Meter daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Hingegen wird die Aktie von Badger Meter von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates zu Badger Meter im letzten Monat veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 137,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -12,48 Prozent entspricht. Somit erhält Badger Meter eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergab die Auswertung, dass in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Badger Meter festgestellt wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine tendenziell negative Richtung eingeschlagen hat. Auch die Diskussionsstärke über das Unternehmen nahm ab, was zu einer Abwertung auf "Schlecht" führte. Insgesamt erhält Badger Meter für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Badger Meter einen Wert von 51 auf, was im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 46,19 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.