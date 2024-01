Schock-Nachricht bei Baader Bank!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Baader Bank ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell konzentrieren sich die Anleger auch weiterhin hauptsächlich auf positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt bewertet die Baader Bank dementsprechend als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Baader Bank mit -24,49 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die Branche "Kapitalmärkte" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,1 Prozent, wobei die Baader Bank mit 32,59 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Baader Bank liegt derzeit bei 1,63 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche erhält die Baader Bank-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Ein weiterer Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat die Baader Bank eine schwache Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Baader Bank daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.