Schock-Nachricht bei Avinger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Avinger wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 73,13 Punkten, was zeigt, dass die Avinger-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Avinger auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Avinger also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Avinger bei 8,17 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 2,85 USD liegt und somit einen Abstand von -65,12 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz -23,59 Prozent beträgt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Avinger im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 88,68 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Avinger wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".