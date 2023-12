Schock-Nachricht bei At, S Austria Technologie, Systemtechnik!

Die Aktie von At&s Austria Technologie & Systemtechnik wird aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 47,64 als 88 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (25,3). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen. Die Diskussionen konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 7 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von At&s Austria Technologie & Systemtechnik mit 1,69 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,44 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die Aktienkurs-Performance von At&s Austria Technologie & Systemtechnik zeigt eine Unterperformance von -25,7 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu einem durchschnittlichen Anstieg von 10,64 Prozent bei ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance sogar 48,84 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

At, S Austria Technologie, Systemtechnik kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich At, S Austria Technologie, Systemtechnik jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen At, S Austria Technologie, Systemtechnik-Analyse.

At, S Austria Technologie, Systemtechnik: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...