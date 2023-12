Schock-Nachricht bei Anton Oilfieldrvices!

Der Aktienkurs von Anton Oilfield Services -Hong Kong hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 15,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -10,37 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +25,86 Prozent im Branchenvergleich für Anton Oilfield Services -Hong Kong bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,37 Prozent im letzten Jahr. Anton Oilfield Services -Hong Kong lag 25,86 Prozent über diesem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Auch fundamental betrachtet schneidet die Aktie gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 3,63 und liegt damit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 12. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ist jedoch zu beachten, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anton Oilfield Services -Hong Kong derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,43 HKD, während der Kurs der Aktie (0,405 HKD) um -5,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage weist mit 0,43 HKD und einer Abweichung von -5,81 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Anton Oilfield Services -Hong Kong liegt bei 75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht mit 66,67 für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher auch hier auf "Schlecht" festgelegt.