Schock-Nachricht bei Anshan Heavy Duty Mining Machinery!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Der RSI von Willing New Energy liegt bei 80 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 64,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Willing New Energy mit einem Wert von 3797,65 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt auf der Basis fundamentaler Kriterien zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Willing New Energy war neutral. In den letzten Tagen überwogen neutrale Einstellungen, während es in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt positive Diskussionen gab. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Willing New Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,05 Prozent erzielt, 56,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".