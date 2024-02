Schock-Nachricht bei Anheuser-Busch InBev!

Der Aktienkurs von Anheuser-Busch Inbev hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was über 6 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die "Getränke"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Anheuser-busch Inbev auch hier mit 5,86 Prozent deutlich darüber liegt. Die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Anheuser-busch Inbev beläuft sich auf 27,23 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 50,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Anheuser-busch Inbev in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde unwesentlich mehr oder weniger über Anheuser-busch Inbev diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Aktie erhält dadurch insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Unsere Analysten haben die Stimmung über Anheuser-busch Inbev auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Anheuser-busch Inbev in den sozialen Medien aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird Anheuser-busch Inbev hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.