Schock-Nachricht bei American Lithium!

Die American Lithium wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,83 CAD, während der Kurs der Aktie bei 1,04 CAD liegt, was einer Abweichung von -43,17 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,21 CAD weist mit einer Abweichung von -14,05 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei American Lithium in den letzten Monaten gering war. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber American Lithium eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich bei American Lithium eine negative Differenz von -3,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", was von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet wird.