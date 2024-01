Schock-Nachricht bei Allovir Inc!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Die Bewertung von Allovir basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 77,35 Punkten, was darauf hinweist, dass die Allovir-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Allovir eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Allovir von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Allovir. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 2762,99 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Allovir besonders positiv diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Fokus standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,652 USD der Allovir-Aktie mit -77,75 Prozent Abstand vom GD200 (2,93 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,61 USD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Allovir-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.