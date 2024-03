Schock-Nachricht bei Alibaba Group!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Alibaba schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Internet- und Katalogeinzelhandel. Mit einem Unterschied von 4,19 Prozentpunkten (1,36 % gegenüber 5,56 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alibaba-Aktie überkauft ist, da der RSI bei 71,3 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung und der Buzz rund um die Alibaba-Aktie werden als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung für Alibaba weist eine Veränderung zum Negativen auf.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Allerdings gab es statistische Auswertungen, die einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen zeigten. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.