Schock-Nachricht bei Air France - KLM!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiges Kriterium für Investoren. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger wirkt die Aktie. Im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" liegt das KGV von Air France-klm mit einem Wert von 7,77 auf ähnlichem Niveau. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Air France-klm ist positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 89,86 eine Grundlage für die Bewertung als "Schlecht". Auch der RSI25 beläuft sich auf 54,15, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Air France-klm-Aktie sowohl in einem kurzfristigen als auch in einem längerfristigen Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen Abweichungen zum letzten Schlusskurs auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.