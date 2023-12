Schock-Nachricht bei Aequus!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde besonders intensiv über die Aktie von Aequus in den sozialen Medien diskutiert, wobei hauptsächlich negative Meinungen geäußert wurden. Dies führte insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aequus-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt 25 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -25 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite wird Aequus eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Die Dividendenrendite liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Aequus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -25,82 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,82 Prozent für Aequus. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Aequus 41,74 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.