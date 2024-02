Schock-Nachricht bei Active Energy!

Die britische Firma Active Energy bietet derzeit keine Dividenden an, was einer Dividendenrendite von 0 Prozent entspricht. Dies liegt 11,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser niedrigen Dividendenrendite erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Rentabilität.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Active Energy bei 0,325 GBP liegt und somit mit -92,17 Prozent unter dem GD200 (4,15 GBP) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 1,15 GBP auf einen Abstand von -71,74 Prozent hin. Aus diesen Werten ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Active Energy-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass die Anleger die Aktie eher neutral bewertet haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage erreicht die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.