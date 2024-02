Schock-Nachricht bei ABOUT YOU Holding!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von About You wurden interessante Entwicklungen festgestellt. Die Diskussionsintensität hat sich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der About You-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,95 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,938 EUR weicht um -20,44 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,22 EUR) zeigt eine Abweichung zum letzten Schlusskurs (-6,68 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert besprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der About You als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 85,17, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55,61 liegt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.