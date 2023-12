Schock-Nachricht bei 2G Energy!

Aktienkurs von 2g Energy stieg um 13,42% in den letzten 12 Monaten, während der Durchschnitt in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche um 4,47% stieg. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,95%. Im "Industrie"-Sektor lag die jährliche Rendite bei 4,65%, wobei 2g Energy um 8,76% besser abschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Es gab keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei 2g Energy in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Technisch gesehen liegt der Kurs von 2g Energy mit 20,85 EUR derzeit um -12,51% unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies wird als kurzfristig "Schlecht" eingestuft. Die Distanz zum GD200 für die letzten 200 Tage beträgt -14,58%, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung rund um 2g Energy auf sozialen Plattformen war größtenteils positiv und es wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.