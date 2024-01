Schock-Nachricht bei 1957!

Die derzeitige Dividende von 1957 & Hospitality liegt unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Diskussionen im Internet über das Unternehmen zeigen eine neutrale Stimmung und eine geringe Veränderungsrate. Die technische Analyse deutet ebenfalls auf ein neutrales Signal hin, basierend auf der 200-Tage-Linie und dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. In Bezug auf den Aktienkurs hat 1957 & Hospitality in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -38,74 Prozent im Branchenvergleich und von 47,39 Prozent im Sektorvergleich erzielt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

