Schock bei General Mills: Ist die Tiernahrung jetzt das Sorgenkind?

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Der US-Konzern General Mills (WKN: 853862) schockte ein bisschen mit seinen Quartalszahlen für das zweite Jahresviertel im Fiskaljahr 2023. Es hat zwar ein moderates Wachstum gegeben und auch ergebnisseitig zeichneten sich sukzessive Verbesserungen ab. Und das auf einem hohen Niveau und mit einer erhöhten Prognose.

Der springende Punkt ist jedoch: General Mills wuchs absatzseitig nicht mehr so stark. Das verunsicherte offenbar im ersten Schritt die Investoren. Gleichzeitig hat es außerdem noch andere Sorgenfalten in einzelnen Segmenten gegeben, unter anderem im Bereich der Tiernahrung.

Handelt es sich dabei um ein neues Sorgenkind bei dem US-Konzern, sind die Investitionen vergangener Jahre umsonst gewesen? Schauen wir uns das Segment etwas näher an. Und ziehen wir vor allem keine voreiligen Schlüsse.

General Mills: Schock bei der Tiernahrung?

Auffällig war jedenfalls, dass General Mills im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2022 im Bereich der Tiernahrung den schwächsten Wert verzeichnete. Okay, schwächer ist lediglich das internationale Geschäft gewesen, was jedoch auf Devestitionen in den letzten Jahren zurückzuführen war. Deshalb lasse ich das Segment bei meiner Betrachtung heraus.

Im Tiernahrungs-Segment erzielte der US-Konzern Stagnation. 11 % Preiswachstum kompensierten einen Absatzschwund in Höhe von 11 % im Jahresvergleich. Das ist der Big-Deal an dieser Stelle: kein Wachstum. Wobei bereits der Zeitraum für die ersten sechs Monate mit -6 % Volumen und 15 % Pricing-Power zeigt: Es hat mal mehr gegeben. Oder weniger Absatzrückgang.

Was wir daher brauchen, ist etwas Kontext bei General Mills. Ich bin überzeugt, dass die Verbraucher durch die hohe Inflation im US-Markt im letzten Quartal an jeder Stelle sparen. Das betrifft auch Tiernahrung sowie Leckerlis, die vielleicht nicht unbedingt nötig sind. Trotzdem kaufen sie für ihre Fellnasen weiter ein, vielleicht nicht immer die hochpreisigsten Artikel. In Summe führt das zu diesem Rückgang im Tiernahrungs-Segment.

Trotzdem ist und bleibt Tiernahrung für mich ein Wachstumsmarkt, auf den General Mills richtigerweise setzt. Mehr als die Hälfte der US-Haushalte hat mindestens ein Haustier zu Hause. Diese pelzigen Wegbegleiter gehen nicht weg und benötigen konsequent etwas zu essen. Mit einem freundlicheren Konsumklima kann der Markt entsprechend wieder Wachstum zeigen.

Stabile Entwicklung in schwierigen Zeiten

Der Bereich der Tiernahrung enttäuschte bei General Mills. Gerade durch die Inflation waren wir eigentlich zweistellige Wachstumsraten gewohnt. Das ist offenbar jetzt zu Ende, Pricing-Power alleine zieht eben nicht ewig. Vor allem nicht, wenn das Volumen in einer in etwa gleichen Größenordnung rückläufig gewesen ist.

Trotzdem erzielte der US-Konzern noch immer 593 Mio. US-Dollar Umsatz in diesem Segment, was in etwa auf der Höhe der Vorquartale gewesen ist. Stagnation auf hohem Niveau ist für das Konsumklima vertretbar.

Der Artikel Schock bei General Mills: Ist die Tiernahrung jetzt das Sorgenkind? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022