Schnitzer Steel Industries Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Schnitzer Steel Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,89 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -84,35 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Schnitzer Steel Industries um 84,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat kontinuierlich, weshalb dieser Punkt mit "Gut" bewertet wird. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen des letzten Monats überdurchschnittlich oft erwähnt und erfuhr verstärkte Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von Schnitzer Steel Industries mit 27,84 USD +4,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -4,4 Prozent liegt.

Das Anleger-Sentiment war zuletzt positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vermehrt mit den positiven Aspekten rund um Schnitzer Steel Industries, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Stimmung der Anleger eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Schnitzer Steel Industries.