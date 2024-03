Schnitzer Steel Industries Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Anleger-Stimmung bei Radius Recycling ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung des Titels als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Radius Recycling in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,89 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -14,41 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,52 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,52 Prozent hatte, liegt Radius Recycling um 14,41 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Radius Recycling beläuft sich auf 55,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 64,99, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" für die Radius Recycling-Aktie führt.