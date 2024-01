Schnitzer Steel Industries Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Schnitzer Steel Industries zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,13 USD, während der Aktienkurs (30,37 USD) um +4,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Bewertung basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 26,26 USD, was einer Abweichung von +15,65 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Schnitzer Steel Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,89 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -64,09 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 54,21 Prozent 64,09 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Schnitzer Steel Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Schnitzer Steel Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (52,73 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (30,93 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die Schnitzer Steel Industries eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Vergleichs mit anderen Unternehmen und Branchen.