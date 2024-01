Schnitzer Steel Industries Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse bei der Betrachtung von Aktienkursen. Er misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Schnitzer Steel Industries beträgt derzeit 80,24, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Schnitzer Steel Industries mit einer Rendite von -9,89 Prozent mehr als 66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 56,3 Prozent aufweist, liegt die Schnitzer Steel Industries mit 66,18 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Schnitzer Steel Industries verläuft aktuell bei 29,11 USD, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 28,15 USD, was einem Abstand von -3,3 Prozent entspricht. Im Vergleich zur zurückliegenden 50-Tage-Durchschnittslinie (GD50) von 26,59 USD zeigt sich jedoch eine Differenz von +5,87 Prozent, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Schnitzer Steel Industries überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Heute erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.