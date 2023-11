Schnitzer Steel Industries Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Schnitzer Steel Industries wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. In diesem Zeitraum wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit diesem Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Analyse schätzen wir die Anlegerstimmung als "Gut" ein. Die Gesamtbewertung der Anlegerstimmung fällt daher positiv aus.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Schnitzer Steel Industries auf 29,63 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 25,36 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt -14,41 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 25,65 USD, was einen Abstand von -1,13 Prozent zur Aktie bedeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Für Schnitzer Steel Industries liegt der RSI bei 26,4, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 42,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Schnitzer Steel Industries daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.