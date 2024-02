Schnitzer Steel Industries Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse zeigt, dass die Radius Recycling derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 28,41 USD, während der Kurs der Aktie bei 23,97 USD um -15,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 26,98 USD weist mit einer Abweichung von -11,16 Prozent darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Radius Recycling-Aktie daher das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich ein neutrales Bild. In den letzten Wochen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Radius Recycling in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 41,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating "Neutral" für die Radius Recycling-Aktie.