Schneller, digitaler, nachhaltiger / BLB NRW auf der Expo Real 2023

Düsseldorf / München (ots) -Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) ist neben weiteren Partnern vom 04. bis 06. Oktober 2023 auf der Expo Real in München, der größten internationalen Immobilienmesse Europas, vertreten (Halle B1 Stand 422). Auf dem Programm stehen unter anderem Talk-Runden mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie spannende Einblicke in kommende Großprojekte des BLB NRW.Auf der Expo Real 2023 zeigt der BLB NRW, wie die öffentliche Hand beim Bauen heute Verantwortung und Effizienz unter einen Hut bringt, sich digital aufstellt und die Wende zur Klimaneutralität sowie das Thema Nachhaltigkeit im Gebäudesektor voranbringt.Die Bau- und Immobilienbranche befindet sich längst im Wandel und ist auf dem Weg, immer digitaler, klimafreundlicher, nachhaltiger und dynamischer zu werden. Daran ist auch der BLB NRW - als Eigentümer von mehr als 4.000 Gebäuden des Landes Nordrhein-Westfalen und mit einer Mietfläche von etwa 10,3 Millionen Quadratmetern eines der größten Immobilienunternehmen Europas - maßgeblich beteiligt. Der Landesbetrieb verfolgt dabei ambitionierte Ziele."Öffentliches Bauen kann noch schneller und digitaler werden. Dabei wollen wir als BLB NRW eine Vorreiterrolle übernehmen", erklärt BLB NRW-Geschäftsführerin Gabriele Willems. "Gleichzeitig stellen wir uns aktuellen Herausforderungen und wollen mit unseren Immobilien den größtmöglichen Beitrag zu einer bilanziell klimaneutralen Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 leisten."Die Standpartner - neben dem BLB NRW die Architektenkammer NRW, NRW.URBAN, NRW.GLOBAL BUSINESS, die NRW.BANK sowie der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen (VdW RW) - haben ein abwechslungsreiches Standprogramm mit verschiedenen Talkrunden zusammengestellt.Die Programmpunkte des BLB NRW im Überblick:Erster Messetag, 04. Oktober 202310:00 Uhr - StanderöffnungGemeinsam mit Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, und den weiteren Standpartnern eröffnet BLB NRW-Geschäftsführerin Gabriele Willems den Gemeinschaftsstand.11:00 Uhr - Paneldiskussion des BLB NRW "Schneller, digitaler, nachhaltiger - der notwendige Wandel im öffentlichen Bau"Gabriele Willems spricht gemeinsam mit Prof. Beate Wiemann, Hauptgeschäftsführerin und geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bauindustrieverbands Nordrhein-Westfalen, über Beschleunigungsmöglichkeiten und Wandel im öffentlichen Bau. Die Moderation übernimmt Heike Blohm-Schröder, BLB NRW-Geschäftsbereichsleiterin Baumanagement und Justizvollzug. Im Anschluss geben die Niederlassungen des BLB NRW spannende Einblicke in künftige Großprojekte.13:00 Uhr - Vorstellung des Projekts "D.SIDE" (Neubau Bezirksregierung II, Düsseldorf)Der BLB NRW begrüßt Thomas Schürmann, Regierungspräsident der Bezirksregierung Düsseldorf am NRW-Stand. Gemeinsam werden er, Gabriele Willems und Elke Kolfen, Leiterin der BLB NRW-Niederlassung Düsseldorf, das Neubauprojekt D.SIDE vorstellen.Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,4 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistungen umfassen unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Darüber hinaus plant und realisiert der BLB NRW im Rahmen des Bundesbaus die zivilen und militärischen Baumaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland in Nordrhein-Westfalen. Der BLB NRW beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht Standorten. Weitere Informationen unter www.blb.nrw.dePressekontakt:BLB NRWPresse und KommunikationBastian RodowskiTel. +49 221 35660 779Mobil +49 162 3324 075presse@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell