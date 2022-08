Schnell umgesetzte, praxisrelevante KI-Anwendungsfälle zeigen Unternehmen ab sofort, was mit Quantentechnologie heute schon möglich ist / Quantencomputing nimmt Fahrt auf: Quantum Lab von Ginkgo Analytics erfolgreich gestartet

Hamburg (ots) -Machine Learning, KI und Quantencomputing sind starke Wachstumsfelder der Zukunft, in denen Deutschland zu den Vorreitern zählt. In Hamburg gibt jetzt die Ginkgo Analytics GmbH mit sofortiger Wirkung den Start des Quantum Lab (https://www.ginkgo-analytics.com/quantum-machine-learning/) mit dem Fokus auf Quantum Machine Learning bekannt. Dieses hat das Ziel, praktische Anwendungsfälle für internationale Unternehmen zahlreicher Branchen in kürzester Zeit umzusetzen. Hierfür arbeiten zertifizierte Quantum-Entwickler auf einer von Technologiepartnern bereitgestellten Quanten-Infrastruktur und wenden Quantenalgorithmen auf Geschäftsdaten an. Das Ergebnis sind smarte Services, die einfach in bestehende Anwendungen integriert werden und Geschäftsprozesse oder Produkte verbessern. Das Quantum Lab steht zudem im Austausch mit der im Mai 2022 gegründeten Hamburger Quantencomputing-Initiative "Quantum Innovation Capital Hamburg" (QUIC), die Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik vereint, um die Quantencomputing-Forschung schnell in Anwendung zu bringen.Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit"Quantum Machine Learning verändert den Bereich der Künstlichen Intelligenz", sagt Steffen Maas, Geschäftsführer von Ginkgo Analytics, einem Spin-off des Beratungsunternehmens Ginkgo Management Consulting und Teil der eraneos Group. "Mit unserem Quantum Lab können Entscheider Anwendungsfälle in ihrer Branche oder ihrem Unternehmen entdecken und herauszufinden, wie Sie von der Quantenrevolution profitieren können und so international wettbewerbsfähig bleiben."Ibrahim Bani, Principal bei der Beratung Ginkgo Management Consulting verspricht: "Durch Quantencomputing können wir verschiedene Industrien nachhaltig verändern, u. a. Pharma & Lifescience, die Finanzwirtschaft, die Bereiche Energie, Logistik oder Automotive. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Mit unserem Quantum Lab sind wir in der Lage, die zwei Welten 'Business & Technologie' in Einklang zu bringen und so nicht nur Nutzenaspekte zu beschreiben, sondern auch zu realisieren."Das maschinelle Lernen mit Hilfe von Quantenmechanik ermöglicht Berechnungen in Lichtgeschwindigkeit und mit Algorithmen, die viel schneller sind als die klassischen Algorithmen für Machine Learning. Die Anwendungsfälle sind mannigfaltig, Beispiele:- Energie & Versorgung: Bewältigung und Beschleunigung der Transformation zu erneuerbaren Energien, indem das Energienetz, das Angebot und die Nachfrage in Echtzeit optimiert werden.- Finance: Optimierung von Finanzportfolios, Vorhersage von Trends, Automatisierung des Handels in Echtzeit und Aufdecken und Verhindern von Betrug.- Pharma- und Lifescience: Beschleunigung der Entwicklung von Arzneimitteln durch die optimale Kombination von Substanzen und Rettung von Leben.- Automotive: Optimierung großer autonomer Flotten im Design sowie im Betrieb. Der Einsatz zellulärer Simulationen kann z. B. die Alterung von Batteriezellen verbessern und die Akzeptanz für Elektroautos erhöhen.- Logistik: Effizienz und Nachhaltigkeit, indem Lieferketten, Bestände, Routen und Verkehr in Echtzeit optimiert sowie das Allokationsmanagement erheblich verbessert werden können.Einfacher Zugang für die IndustrieDas neue Quantum Lab ermöglicht Industrieunternehmen einen einfachen Zugang zur Quantentechnologie und deckt alle Phasen, von der Ideenfindung bis zur Umsetzung, ab. "Ich bin begeistert davon, was in diesem Bereich heute schon alles möglich ist", sagt Dr. Alina Nizamutdinova, die das Quantum Lab leiten wird. "Quantum Machine Learning passiert genau jetzt und nicht erst in einigen Jahren".Mehr unter www.ginkgo-analytics.com/quantum-machine-learning/Über Ginkgo AnalyticsDie Ginkgo Analytics GmbH ist ein Spin-Off der international tätigen Ginkgo Management Consulting GmbH und Teil der Eraneos Group. Das Leistungsspektrum von Ginkgo Analytics umfasst Datenanalysen, Big Data Lösungen, mathematische Optimierungen, sowie die Anwendung von Machine Learning, neuronalen Netzen und Künstlicher Intelligenz. Ginkgo Analytics unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von Big Data Plattformen und der Transformation zu einer "Data Driven" and "AI powered" Company. Das Beratungsunternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet. www.ginkgo-analytics.comMedienkontakt:Petra Rulsch PR / Strategische Kommunikation+c/o Hogarth WorldwideGroße Bleichen 3420453 HamburgMobil: +49 160 944 944 23E-Mail: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: Ginkgo Analytics GmbH, übermittelt durch news aktuell