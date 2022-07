Schnell 5 % Dividendenrendite bei baldiger Ausschüttung sichern? 1 Top-Aktie mit Ex-Dividenden-Datum im Juli!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Eine Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite und einem Ex-Dividenden-Datum im Juli? Es mag einige Kandidaten geben, aber Foolishe Einkommensinvestoren achten natürlich auch auf die Qualität, nicht nur auf die Quantität. Insofern reduziert sich die Auswahl doch ein wenig.

Verizon Communications (WKN: 868402) ist ein spannender Name, der vieles an verschiedenen Fronten zu bieten hat. Aber eben auch eine mögliche Top-Aktie, die derzeit auf 5 % Dividendenrendite kommt. Und sogar in wenigen Tagen ein Ex-Dividenden-Datum hat. Zumindest eines von vieren in jedem einzelnen Börsenjahr.

Verizon: Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite?

Zunächst zu den Basics: Ja, Verizon Communications besitzt bei einer Quartalsdividende von 0,64 US-Dollar und einem Aktienkurs von 51,64 US-Dollar ziemlich genau 5 % Dividendenrendite. Zu einer Top-Aktie dürfte die Aktie unter anderem hinsichtlich ihrer gesamten, fundamentalen Bewertung mit der Stabilität als Dividendenzahler reifen, bevor wir hier noch im Prozess sind.

Seit etwas mehr als anderthalb Jahrzehnten zahlt Verizon Communications schließlich eine stabile und jährlich wachsende Dividende an die Investoren aus. Geht das noch ein Jahrzehnt so weiter, so befinden wir uns im Bereich der Dividendenaristokraten. Wobei ein niedriges Ausschüttungsverhältnis und operative Stabilität der Wegbereiter sein können.

Die Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite kommt gleichsam schließlich auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis um ca. 10. Im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres 2022 kletterte das Ergebnis je Aktie auf 1,35 US-Dollar auf bereinigter Basis. Ein solider Wert, der zeigt: Die Dividende ist jedenfalls nachhaltig.

Gleichzeitig hat das Management dieser Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite ambitionierte Pläne. Das primäre Ziel ist zwar, dass man operativ weiter in Profitabilität und eine solide Bilanz investiert. Aber auch ein beständiges Dividendenwachstum und perspektivische Aktienrückkäufe sind eine Priorität des Managements. Kapitalrückführungen sind daher wichtig, schon im Juli gehen sie in ein weiteres Kapitel.

Wann ist es so weit?

Interesse? Egal ob ja oder nein: Vielleicht interessierst du dich dafür, wann du für die Juli-Ausschüttung investiert sein müsstest. Für die Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite gibt es mit dem 7. Juli eine Deadline, dann geht die Aktie Ex-Dividende. Wenn, dann müsste man sich also in den nächsten Tagen für Verizon Communications entscheiden. Aber selbst wenn nicht: In einem Vierteljahr gibt es erneut eine Ausschüttung. Insofern besteht für Eile eigentlich kein sonderlich großer Anlass. Es sei denn, man möchte unbedingt im Juli noch mehr Dividende einfahren, was unterm Strich jedoch ein komisches oder kurzfristig orientiertes Ziel sein dürfte.

