Schneider National Aktie: Das war nur der Anfang!

Aktuell bietet die Aktie von Schneider National eine Dividendenrendite in Höhe von 1,34 %. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Straße und Schiene bedeutet dies jedoch einen geringeren Ertrag von 3,93 Prozentpunkten. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da weder eine positive noch eine negative Entwicklung erkennbar ist.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,48 liegt unter dem Branchendurchschnitt von 27,44 in der Branche "Straße und Schiene". Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so wurden in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen rund um Schneider National geführt. Sieben Tage waren von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwogen vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

