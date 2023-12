Schneider National Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von Schneider National verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,03 Prozent. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 7,47 Prozent, was für Schneider National eine Underperformance von -11,5 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 26,9 Prozent im letzten Jahr, und Schneider National lag 30,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Schneider National von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Aus technischer Sicht lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Schneider National-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,86 USD. Der letzte Schlusskurs von 25,14 USD weicht somit um -6,4 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (24,36 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,2 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Schneider National-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität bei Schneider National, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Schneider National.