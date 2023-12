Schneider National Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie der Schneider National wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit sechs positiven, einer neutralen und keiner negativen Einschätzung bewertet. Daher wird die langfristige Einstufung als "Gut" betrachtet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Schneider National. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 31,71 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 31,92 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 24,04 USD. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Gut" basierend auf der Bewertung von Analysten.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Schneider National im letzten Jahr eine Rendite von -2,75 Prozent erzielt, was 29,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Straße und Schiene" beträgt 2,61 Prozent, wobei Schneider National aktuell 5,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Schneider National in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen positive Stimmung und keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren insgesamt an fünf Tagen neutral eingestellt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Schneider National beträgt derzeit 1,34 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,52 % in der Branche "Straße und Schiene". Mit einer Differenz von 4,18 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.