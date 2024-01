Schneider National Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung und das Interesse: Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Schneider National wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Vergleich des Aktienkurses in der Branche: In den letzten 12 Monaten erreichte Schneider National eine Performance von -4,03 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 18,22 Prozent, was auf eine Underperformance von -22,25 Prozent für Schneider National hinweist. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1383,24 Prozent verzeichnete, liegt Schneider National 1387,27 Prozent darunter. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Stärke-Index: Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Schneider National liegt bei 83,26, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,97 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergibt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Schneider National eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich an sechs Tagen hauptsächlich um negative Themen, während es keine positiven Diskussionen gab. An weiteren acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Schneider National somit eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.