Schneider National Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Schneider National wird in Bezug auf ihre Dividendenpolitik bewertet. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 1,34 Prozent, was 3,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 30,34 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Schneider National.

Auch die Stimmung und öffentliche Diskussion über die Aktie wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Zuletzt wurde das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken betrachtet. Dabei war die Diskussion an einem Tag überwiegend positiv, an vier Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. Die verstärkte Diskussion über negative Themen führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Schneider National.