Schneider National Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider National mit 13 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 13,48 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 52 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Straße und Schiene" Branche derzeit bei 28 liegt. Aufgrund dieses Verhältnisses wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Schneider National deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während neutralere Themen angesprochen werden. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Schneider National laut unserer Einschätzung bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die technische Analyse der Schneider National-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 26,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 24,19 USD liegt, was einer Abweichung von -8,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 24,59 USD, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um -1,63 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Schneider National-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Schneider National im letzten Jahr eine Rendite von -4,03 Prozent erzielt, was 246,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 7,77 Prozent, wobei Schneider National aktuell 11,8 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

