Schneider National Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Analyse von Schneider National-Aktien zeigt gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 26,71 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 24,61 USD lag, was einer schlechten Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führte zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergaben sechs positive, eine neutrale und keine negativen Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem guten Rating führte. Die Kursziele ergaben eine mögliche Steigerung um 28,87 Prozent, was zu einer guten Empfehlung führte.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend negativ, mit nur vereinzelten neutralen Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führte zu einer schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Schneider National gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment und Buzz, wobei die Anlegerstimmung überwiegend negativ ist.