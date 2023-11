Schneider National Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Bei Schneider National hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien erkennbar war. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Schneider National liegt der RSI bei 55,29 und der RSI25 bei 69,52, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Schneider National mit 1,34 Prozent 4,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Straße und Schiene"-Branche. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass Schneider National mit einer Rendite von 16,86 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene", die eine mittlere Rendite von 2,52 Prozent aufweist, schneidet Schneider National mit 14,34 Prozent deutlich besser ab. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also für Schneider National ein eher neutrales bis schlechtes Rating, basierend auf den analysierten Kriterien.