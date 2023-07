Schneider Electric: Das wahre Kursziel liegt bei 177,48 EUR und bietet ein Potenzial von +10,99%

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Am gestrigen Tag erzielte Schneider Electric eine Kursentwicklung von +1,09%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei -0,51%, was auf einen neutralen Markt schließen lässt. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 177,48 EUR.

Aktuell empfehlen insgesamt 26 Analysten die Schneider Electric-Aktie zum Kauf oder Halten. Nur ein Analyst rät zum Verkauf. Das Guru-Rating wurde inzwischen auf 3,89 angehoben.

Das Potential für Investoren beträgt somit +10,99% und der Anteil optimistischer Analysten liegt bei einem hohen Wert von +74,29%.