Schneider Electric wählt Sightness für fortschrittliche Analysen von Frachtemissionen

Paris (ots/PRNewswire) -Schneider Electric hat im Rahmen eines weltweiten Ausschreibungsverfahrens Sightness – eine hochentwickelte Analyseplattform zur Verbesserung der Transportleistung – als seine zentrale Plattform für die Analyse von Güterverkehrsemissionen ausgewählt und eingeführt.Die Abteilungen für Logistik, Transport, nachhaltige Entwicklung und Regionalmanagement haben sich für Sightness entschieden, da es als umfassende Lösung die Zusammenarbeit bei der Berichterstellung und Analyse von Transportemissionen ermöglicht. Die Plattform liefert Erkenntnisse, mit denen Schneider Electric seine Transportemissionen reduzieren und so den Netto-Null-Verpflichtungen (https://www.se.com/de/de/about-us/sustainability/climate-commitment.jsp) des Unternehmens nachkommen kann.Mit dem Carbon-Modul von Sightness möchte Schneider Electric die Genauigkeit seiner Emissionsberechnungen für alle Transportaktivitäten weltweit verbessern und den Reporting-Prozess sowie die bereitgestellten Informationen für alle Beteiligten rationalisieren. Die Plattform bietet internen Akteuren und Transportpartnern nun Zugang zu transparenten Informationen über ihre Emissionsbilanz und die Fortschritte im Hinblick auf ihre Emissionsreduktionsziele.Marcus LeMaster, Global Director für nachhaltige Logistik bei Schneider, sagt: „ Sightness ist die beste Lösung für unsere technischen Anforderungen und stellt ein erfahrenes, sachkundiges Team bereit. Wir freuen uns auf die ständige Weiterentwicklung der Lösungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit Sightness als strategischem Partner."„Wir freuen uns sehr, dass wir nach einer Ausschreibung dieser Größenordnung ausgewählt wurden. Schneider ist ein sehr ehrgeiziger Kunde, der erkannt hat, wie wichtig Daten für eine umfassende Dekarbonisierungspolitik sind.", betont Arthur Auclair, Vertriebsleiter bei Sightness.Über Sightness Sightness ist eine hochentwickelte Plattform zur Analyse von Transportleistungen. Mit unserem Angebot ermöglichen wir es den Akteuren des Transportwesens – Verladern, Spediteuren und Logistikanbietern – das Potenzial ihrer Daten voll auszuschöpfen, indem wir sie interpretieren und sie zuverlässig, verständlich und nutzbar machen. Die drei intelligenten Module von Sightness unterstützen Entscheidungsträger und Mitarbeiter in ihren täglichen Bestrebungen, die Leistung ihres Güterverkehrs im Hinblick auf drei große Herausforderungen zu optimieren: Kostenreduzierung, Verbesserung der Servicequalität und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.Über Schneider Electric Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle zu ebnen. Wir integrieren weltweit führende Prozess- und Energietechnologien, die durch Endpunkte in Cloud Produkte, Steuergeräte, Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg miteinander verbinden und treiben so die digitale Transformation voran, mit dem Ziel ein integriertes Unternehmensmanagement für Haushalte, Gebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrie zu ermöglichen. Wir sind ein globales Unternehmen mit besonders starker lokaler Orientierung.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074497/Sightness_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/schneider-electric-wahlt-sightness-fur-fortschrittliche-analysen-von-frachtemissionen-301823109.htmlPressekontakt:Marwa Amanda MOURAD +33 01 80 48 16 61 marwaamanda.mourad@sightness.comOriginal-Content von: Schneider Electric GmbH, übermittelt durch news aktuell