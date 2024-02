Schneider Electric löst Jubelsturm aus!

Die Schneider Electric-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen positiv bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 1,54 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau und liegt damit über dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie einen Wert von 34,89 für den RSI7 und 24,99 für den RSI25, was zu einer "Neutral"- bzw. "Gut"-Einstufung führt. Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich Schneider Electric mit einer Rendite von 32,48 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie". Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.

