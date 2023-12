Schneider Electric löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Schneider Electric wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Zusätzlich wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 5 Gut- und 0 Schlecht-Signale gefunden. Daher wird dieser Auswertung eine "Gut" Empfehlung zugeordnet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 32,48 Prozent erzielt, was 32,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0 Prozent. Schneider Electric liegt aktuell 32,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric beträgt aktuell 29. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Schneider Electric derzeit auf 158,45 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 180,96 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,21 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 161,64 EUR, was einer Distanz von +11,95 Prozent entspricht. Auch aus dieser Sicht erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".