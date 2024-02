Schneider Electric ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Dividendenrendite von Schneider Electric beträgt laut aktuellem Kursniveau 1,54 Prozent, was 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Gut". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält Schneider Electric eine "Neutral"-Bewertung für fundamentale Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche "Industrie" verzeichnete die Aktie von Schneider Electric eine Rendite von 32,48 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Schneider Electric über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Der GD200 des Wertes liegt bei 164,93 EUR, während der Kurs der Aktie bei 201,15 EUR liegt, was einer Abweichung von +21,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 183,19 EUR über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +9,8 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Schneider Electric in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von Schneider Electric basierend auf Dividendenrendite, fundamentaler Bewertung, Branchenvergleich und technischer Analyse als positiv bewertet.