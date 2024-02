Schneider Electric ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Schneider Electric als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Schneider Electric-Aktie beträgt der RSI7 34,89, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 liegt bei 24,99, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus das Gesamtrating "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Schneider Electric-Aktie bei 32,48 Prozent, was mehr als 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Schneider Electric mit 32,48 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den Social Media zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Schneider Electric in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im grünen Bereich, daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über Schneider Electric führen zu einem weiteren "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die Schneider Electric derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 164,93 EUR, während der Kurs der Aktie bei 201,15 EUR liegt, was einer Abweichung von +21,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine positive Abweichung von +9,8 Prozent, was die Aktie als "Gut"-Wert für diesen Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".