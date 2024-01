Schneider Electric ist zurück!

Schneider Electric schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Elektrische Ausrüstung. Mit einer Differenz von 1,54 Prozentpunkten (1,54 % gegenüber 0 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Schneider Electric liegt bei 30,7, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 46 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 160,76 EUR für den Schlusskurs der Schneider Electric-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 178,52 EUR (11,05 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 171,71 EUR, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Schneider Electric.