Schneider Electric coacht Partnerunternehmen für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz

RUEIL-MALMAISON, Frankreich (ots/PRNewswire) -- Diesjähriges EcoXpert Power Event fand in der Schneider-Konzernzentrale „The Hive" in Paris stattSchneider Electric (https://www.se.com/de/de/), einer der führenden Anbieter im Bereich der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, brachte beim diesjährigen EcoXpert Power Event im „The Hive" Partner, Kunden und Kollegen aus ganz Europa in Paris zusammen. Auf der Konferenz wurde ein umfangreiches Programm zu Nachhaltigkeit, Effizienz und Innovation angeboten.Klima und Nachhaltigkeitsthematik: Herausforderungen und ChancenDer erste Tag der Konferenz standen die Themen „Klima und Nachhaltigkeit: Herausforderungen für alle" und „Geschäftliche Chancen für Teilnehmende" im Fokus. Er begann mit einer Keynote zum Thema „Partnerschaft für Nachhaltigkeit". Vorrangig ging es dabei um Elektrizität 4.0, also wie durch Dekarbonisierung mittels Elektrifizierung und Digitalisierung eine neue Energielandschaft entsteht. Darauf folgten Präsentationen zu den folgenden Themen:- Herausforderungen in der neuen Energielandschaft. Diese Präsentation erläuterte, wie Führungskräfte ihre Geschäfte und Ihrer Gebäude umgestalten können, um die Dekarbonisierung voranzubringen. Es gab Tipps dazu, wie Nachhaltigkeit für Unternehmen und ihre Kunden zu einer geschäftlichen Priorität entwickelt werden kann.- Unterstützung auf jedem Schritt des Weges zu mehr Nachhaltigkeit – Teilnehmende erhielten einen tiefen Einblick in alles, was sie wissen müssen, um in der neuen, elektrischen Welt erfolgreich zu sein. Dies umfasste auch die Instrumente aus dem Bereich Scope 3 zur Dekarbonisierung eines Unternehmens und seines Liefernetzwerkes sowie dazu, wie eine Kreislaufwirtschaft Unternehmen, ihren Partnern und Kunden zu Gute kommen kann.- Geschäftseffizienz, Geschäftsmöglichkeiten – In dieser Sitzung ging es um die Positionierung von EcoXperts für Erfolg in der neuen Energielandschaft. EcoXpert-Partner sprachen über ihre Erfahrungen und gaben praktische Tipps, wie Unternehmen expandieren können.„Es hat mir wirklich Spaß gemacht, einige Einblicke zu geben, wie Schneider sein gesamtes Ökosystem überholt hat und wie es funktioniert – wie wir unsere Fabriken betreiben, unsere Gebäude in grüne Gebäude verwandeln und unsere Lieferanten verwalten. Das EcoXpert Power Event war eine großartige Gelegenheit, die Partner auf Erfolgskurs zu bringen, damit sie das Gleiche tun können", fasst Sylvain Frodé de la Forêt, Senior VP, Channels, Power Products bei Schneider Electric, die Erfolge der Veranstaltung zusammen.Neuheiten und ErfahrungsberichteDie Hauptschwerpunkte des zweiten Tages der Konferenz waren „Marktplatz-Innovationen" und „Energiemanagement in Aktion". Erneut wurde ein umfangreiches Programm mit Präsentationen zu den folgenden Themen angeboten:- Neueste Innovationen – Die Digitalisierung der Niederspannungsarchitektur verbessert Sicherheit und Effizienz. Sie optimiert außerdem die Grundfläche der Niederspannungs-Stromverteiler und erhöht ihre Nachhaltigkeit. Auch in der Mittelspannung unterstützen die grünen und digitalen Lösungen von Schneider Electric beim geschäftlichen Wachstum.- Einblicke aus erster Hand, wie Schneider Electric seine Pariser Unternehmenszentrale effizienter macht – Teilnehmende erhielten eine geführte Tour durch das Hive HQ, um zu erfahren, wie Schneider Electric in seiner Firmenzentrale die Energieeffizienz optimiert. Sie hatten außerdem die Möglichkeit, die neuesten EcoStruxure-Lösungen im renovierten Innovation Hub zu entdecken.Die Konferenz endete mit einer „Schatzsuche" im Louvre, die für die Teilnehmenden die perfekte Gelegenheit war, sich mit Interessenten und Kunden, Partnern und Vertretern von Schneider Electric zu vernetzen.„Unser umfassendes Konferenzprogramm hat sein Ziel erreicht, Kunden und Partnern die Fähigkeiten und die Technologie zu vermitteln, um geschäftliche Gelegenheiten zu nutzen und schneller zu einer nachhaltigen Zukunft zu gelangen", zeigt sich Ionut Farcas, Senior Vice President, Europe & International Hub, Power Products Division bei Schneider Electric, zufrieden mit dem Event.Weitere Informationen (https://protect-eu.mimecast.com/s/mapbCl5poTz8AYQty8Ko2?domain=se.com/) über die EcoXpert-Veranstaltung sind auf Englisch verfügbar.Impact Company Schneider ElectricNachhaltigkeit ist bei Schneider Electric fest in der Unternehmens-DNA verankert. Seit mehr als 15 Jahren leistet das Unternehmen mit innovativen Lösungen seinen Beitrag zu einer wirtschaftlich und sozial verträglichen Klimawende. Schneider Electric versteht sich in diesem Sinne als Impact Company, die ihre Kunden und Partner zu einem nachhaltig erfolgreichen Wirtschaften befähigt. Gleichzeitig geht es auch um das Eintreten für Werte: Unternehmenskultur und Ecosystem sind eng an modernen ESG-Kriterien orientiert. Schneider Electric wurde 2021 mit dem unabhängigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und mehrfach von Corporate Knights zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt.Über Schneider ElectricWir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.
www.se.com/de