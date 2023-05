Schneider Electric: Potenzial von +10,27% zum Kursziel - 174,93 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Schneider Electric ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für den Elektrotechnikkonzern liegt bei 174,93 EUR.

• Am 05.05.2023 stieg die Aktie um +1,67%

• Guru-Rating jetzt bei 3,89 nach zuvor ebenfalls 3,89

• Kaufempfehlung von insgesamt 17 Analysten

Nach einem positiven Trend in den letzten Handelstagen und einer Steigerung um +0,52% in der vergangenen Woche scheint das Marktumfeld momentan optimistisch zu sein.

Investoren könnte eine Investition in Schneider Electric ein potenzielles Plus von +10,27% bringen.

Während acht Experten die Aktie als “stark kaufen” bezeichnen und weitere neun sie mit “kaufen” bewerten,

halten sich sieben Analytiker zurück und vergeben lediglich ein “halten”.

Eine Verkaufsempfehlung gibt es jedoch noch immer von einem einzelnen...