Schneider Electric: Potenzial für Kursanstieg von 8,95% auf 177,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Der gestrige Handelstag brachte für die Schneider Electric-Aktie ein leichtes Minus von -0,18%. Die vergangenen fünf Handelstage resultieren in einem minimalen Plus von +0,01%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Die Analysten sind anderer Meinung und sehen das wahre Kurspotenzial der Aktie bei 177,48 EUR. Diese Einschätzung würde einen Anstieg um +8,95% bedeuten. Von insgesamt 34 Analysten empfehlen immerhin 26 den Kauf der Aktie oder stufen sie als stark kaufenswert ein – lediglich einer rät zum Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive Prognose mit einem Wert von aktuell 3,89 nach zuvor ebenfalls schon guten 3,89 Punkten.